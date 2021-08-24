В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

Николенко: Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Замминистра иностранных дел Евгений Енин говорил 23 августа, что украинский самолет "захватили другие люди" в прошлое воскресенье, 15 августа.

"Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – говорил Енин. Этот же борт, по его словам, вчера вывез 98 украинцев и приземлился в Борисполе.

Николенко сказал, что все самолеты, которые Украина привлекала к эвакуации своих граждан из Афганистана, благополучно вернулись.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", – заявил он.

По словам Николенко, Енин в целом объяснял уровень трудностей, с которыми сталкивались украинские дипломаты при организации процесса эвакуации.

"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации", – добавил спикер МИД.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. При первых двух эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинец.