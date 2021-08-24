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В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

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Николенко: Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет
Николенко: Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Информация о захвате украинского самолета в Кабуле не соответствует действительности, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

Замминистра иностранных дел Евгений Енин говорил 23 августа, что украинский самолет "захватили другие люди" в прошлое воскресенье, 15 августа. 

"Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – говорил Енин. Этот же борт, по его словам, вчера вывез 98 украинцев и приземлился в Борисполе. 

Николенко сказал, что все самолеты, которые Украина привлекала к эвакуации своих граждан из Афганистана, благополучно вернулись.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", – заявил он.

По словам Николенко, Енин в целом объяснял уровень трудностей, с которыми сталкивались украинские дипломаты при организации процесса эвакуации. 

"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации", – добавил спикер МИД. 

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. При первых двух эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинец.  

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуированы 18 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД Украины, самолет, захват, Олег Николенко, наступление талибов в Афганистане 2021
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