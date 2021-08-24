Талибы похищают детей и стариков, чтобы использовать их в качестве живого щита – афганский политик

"Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей сбежали в горы. Последние два дня талибы похищают детей и стариков и используют их в качестве щитов для передвижения или обыска домов", – уточнил он.

Talibs aren't allowing food & fuel to get into Andarab valley. The humanitarian situation is dire. Thousands of women & children have fled to mountains. Since the last two days Talibs abduct children & elderly and use them as shields to move around or do house search. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 23, 2021

Афганский журналист Самиуллах Махди 23 августа опубликовал в Twitter фотографии беженцев из долины Андараб.

"Последние четыре дня в Андарабе идут ожесточенные бои", – подчеркнул он.

Women and children escaping from their homes in Andarab valley of Baghlan.

Intense fighting going on in Andarab for the past 4 days. pic.twitter.com/WZQws6SL0t — Sami Mahdi (@Samiullah_mahdi) August 23, 2021

Салех 17 августа провозгласил себя исполняющим обязанности президента Афганистана, об этом он написал в Twitter.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента вице-президент становится исполняющим его обязанности. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом", – отметил он.

Политик обратился к мировым лидерам, чтобы заручиться их поддержкой.