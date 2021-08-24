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Талибы похищают детей и стариков, чтобы использовать их в качестве живого щита – афганский политик

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Афганский политик сообщил об ухудшении гуманитарной ситуации в стране
Афганский политик сообщил об ухудшении гуманитарной ситуации в стране
Фото: EPA

Представители исламистской группировки "Талибан" не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб для мирных жителей. Об этом 23 августа в Twitter сообщил бывший вице-президент Амрулла Салех.

"Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей сбежали в горы. Последние два дня талибы похищают детей и стариков и используют их в качестве щитов для передвижения или обыска домов", – уточнил он.

Афганский журналист Самиуллах Махди 23 августа опубликовал в Twitter фотографии беженцев из долины Андараб.

"Последние четыре дня в Андарабе идут ожесточенные бои", – подчеркнул он.

Салех 17 августа провозгласил себя исполняющим обязанности президента Афганистана, об этом он написал в Twitter.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента вице-президент становится исполняющим его обязанности. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом", – отметил он.

Политик обратился к мировым лидерам, чтобы заручиться их поддержкой.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту. 

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

Теги: конституция, Афганистан, Талибан, талибы, вице-президент, женщины, горы, наступление талибов в Афганистане 2021
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