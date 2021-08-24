Евросоюз увеличит помощь Афганистану до €200 млн – Еврокомиссия

В ЕС намерены помогать афганцам "в стране и за ее пределами" Фото: depositphotos.com

"Сегодня на онлайн-встрече лидеров G7 я объявляю об увеличении гуманитарной помощи афганцам в стране и за ее пределами в рамках бюджета ЕС с более чем €50 млн до свыше €200 млн", – написала она.

По словам фон дер Ляйен, эта гуманитарная помощь будет добавлена к взносам государств-членов Евросоюза на помощь народу Афганистана.

At today’s @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.



This humanitarian aid will come on top of Member States' contributions to help the people of Afghanistan. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2021

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как он отмечал 22 августа, "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу с целью закрепления достижений последних 20 лет".