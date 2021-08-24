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Евросоюз увеличит помощь Афганистану до €200 млн – Еврокомиссия

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В ЕС намерены помогать афганцам "в стране и за ее пределами"
В ЕС намерены помогать афганцам "в стране и за ее пределами"
Фото: depositphotos.com

Европейский союз увеличит гуманитарную помощь Афганистану, где власть захватило движение "Талибан", в четыре раза. Об этом 24 августа написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня на онлайн-встрече лидеров G7 я объявляю об увеличении гуманитарной помощи афганцам в стране и за ее пределами в рамках бюджета ЕС с более чем €50 млн до свыше €200 млн", – написала она.

По словам фон дер Ляйен, эта гуманитарная помощь будет добавлена к взносам государств-членов Евросоюза на помощь народу Афганистана.

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как он отмечал 22 августа, "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу с целью закрепления достижений последних 20 лет".

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуированы 18 тыс. человек.

Теги: Афганистан, Еврокомиссия, бюджет, помощь, гуманитарная помощь, Европейский союз, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, ЕС, наступление талибов в Афганистане 2021
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