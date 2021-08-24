Евросоюз увеличит помощь Афганистану до €200 млн – Еврокомиссия

"Сегодня на онлайн-встрече лидеров G7 я объявляю об увеличении гуманитарной помощи афганцам в стране и за ее пределами в рамках бюджета ЕС с более чем €50 млн до свыше €200 млн", – написала она.
По словам фон дер Ляйен, эта гуманитарная помощь будет добавлена к взносам государств-членов Евросоюза на помощь народу Афганистана.
At today’s @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2021
This humanitarian aid will come on top of Member States' contributions to help the people of Afghanistan.
Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как он отмечал 22 августа, "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу с целью закрепления достижений последних 20 лет".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуированы 18 тыс. человек.