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США поддерживают контакты с "Талибаном", но о доверии речь не идет – Госдеп

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Госдеп: Мы никоим образом не доверяем "Талибану"
Госдеп: Мы никоим образом не доверяем "Талибану"
Фото: EPA

США поддерживают контакты с талибами, которые сейчас контролируют большую часть территории Афганистана, включая столицу Кабул, но о доверии "Талибану" речь не идет. Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 23 августа, сообщила пресс-служба Госдепа.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы никоим образом не доверяем "Талибану". Дело не в доверии. Речь идет о том, что в наших интересах, а также в интересах народа Афганистана, и эти две вещи совпадают. Сейчас факт, что мы имеем дело с талибами по этим вопросам, отчасти для того, чтобы очень четко обозначить, где находятся Соединенные Штаты, а где – остальной мир. Дело не в том, чтобы спрашивать разрешения. Речь идет не об установлении каких-либо формальных отношений. Речь идет о том, чтобы сделать все возможное, чтобы облегчить безопасный проход, чтобы талибы знали, что любые попытки воспрепятствовать эвакуации американских граждан, воспрепятствовать нашим операциям, пока они работают, будут встречены очень быстро и сурово. Итак, это было нашим посланием, это было посланием остального мира", – сказал спикер.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуированы 18 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Афганистан, Госдепартамент США, эвакуация, Талибан, талибы, Нед Прайс, наступление талибов в Афганистане 2021
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