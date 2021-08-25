США эвакуировали из Афганистана более 4 тыс. американцев – СМИ

В США надеются, что число эвакуированных из Кабула граждан страны в ближайшие дни продолжит расти Фото: EPA

Эти цифры представлены с задержкой, поскольку официальные лица США были сосредоточены на том, чтобы вывезти людей из Кабула как можно быстрее, пояснил чиновник.

В США надеются, что в ближайшие дни число эвакуированных граждан страны "продолжит расти", добавил он

В Пентагоне во вторник сообщали, что за последние сутки из Афганистана вывезли более 21 тыс. человек, всего – 63,9 тыс. американцев, граждан государств НАТО и других партнеров США, а также афганцев.