Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические ценности

"Уважаемые соотечественники! Мы объявляем о запрете контрабанды и вывоза долларов, а также предметов старины из Афганистана наземным и воздушным путем. В связи с этим обращаем внимание на то, что, если указанные вещи обнаружат, их немедленно конфискуют, а с их владельцев поступят по закону", – заявил он.

Администрация президента США Джо Байдена прекратила массовые поставки долларов в Афганистан, чтобы они не попали в руки талибам, писала газета The Wall Street Journal 17 августа со ссылкой на информированные источники. Такое решение было принято перед тем, как боевики вошли в Кабул.

В США 15 августа заморозили резервы правительства Афганистана, чтобы заблокировать талибам доступ к миллиардам долларов.