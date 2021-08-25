Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические ценности

"Уважаемые соотечественники! Мы объявляем о запрете контрабанды и вывоза долларов, а также предметов старины из Афганистана наземным и воздушным путем. В связи с этим обращаем внимание на то, что, если указанные вещи обнаружат, их немедленно конфискуют, а с их владельцев поступят по закону", – заявил он.
# * :— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) August 24, 2021
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Администрация президента США Джо Байдена прекратила массовые поставки долларов в Афганистан, чтобы они не попали в руки талибам, писала газета The Wall Street Journal 17 августа со ссылкой на информированные источники. Такое решение было принято перед тем, как боевики вошли в Кабул.
В США 15 августа заморозили резервы правительства Афганистана, чтобы заблокировать талибам доступ к миллиардам долларов.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек. Соединенные Штаты эвакуировали более 4 тыс. владельцев американских паспортови их семьи.
"Талибан" 23 августа пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа. В Пентагоне сказали, что ознакомлены с публичным заявлением группировки.