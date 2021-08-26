Столтенберг назвал терактом взрыв в Кабуле

"Я решительно осуждаю ужасный теракт вблизи аэропорта Кабула. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими. Нашим приоритетом остается скорейшая эвакуация как можно большего количества людей в безопасное место", – написал Столтенберг.

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2021

Пока известно, что в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек.

По данным журналистки The Telegraph Люси Фишер в минобороны Великобритании, первым прогремел взрыв в отеле, речь идет о жилете террориста-смертника. Второй произошел возле ворот аэропорта, там подорвали автомобиль, написала она в Twitter.

МИД Украины пока не получал сообщений о пострадавших в результате взрывов в Кабуле украинцах.