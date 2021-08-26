Возле аэропорта Кабула прогремел еще один взрыв. Первую бомбу взорвал, вероятно, смертник

Число жертв, по данным собеседников агентства в "Талибане", – не менее 13, среди них есть дети.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter сообщил, что первый взрыв – у ворот аэропорта – произошел в результате комплексной атаки. Он написал, что есть погибшие среди граждан США и афганцев, но точное число жертв не стал называть.

По информации Sky News Arabia и Fox News, погибло трое американских военных.

По данным местного агентства Aśvaka, погибло не менее 20 человек, более 50 – получили ранения.

#Breaking-Warning (Strong Graphics +18)

The primary numbers: above 20 killed and above 50 injured. the number can be increased. #Kabulairport. pic.twitter.com/z2OPnjSUl3 — A * vaka - * News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Агентство опубликовало видео с места взрыва возле аэропорта, там видно, что пострадавшие лежат друг на друге ("ГОРДОН" не публикует эти кадры из этических соображений). Точное число жертв может быть очень большим, отмечает Aśvaka.

Также Кирби подтвердил, что недалеко от аэропорта, "в отеле Baron или рядом с ним" произошел еще один взрыв.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, сегодня у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.