Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, число жертв пока неизвестно – Пентагон

Перед взрывом у аэропорта несколько стран свернули эвакуацию своих граждан из Кабула из-за угрозы теракта Фото: ЕРА

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно", – написал он.

Кирби пообещал сообщить детали, когда это будет возможно.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Телеканал Al Jazeera, ссылаясь на своего корреспондента, сообщил, что взрыв в районе аэропорта сопровождался стрельбой. По данным CNN, среди афганцев есть раненые.

Перед этим 25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, сегодня у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.