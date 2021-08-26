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МИД пока не получал информации об эвакуации граждан Украины из Афганистана российским самолетом – Кулеба

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Кулеба: Если человек находится в ситуации риска для своей жизни, ему все равно, в чей самолет прыгать
Кулеба: Если человек находится в ситуации риска для своей жизни, ему все равно, в чей самолет прыгать
Фото: EPA

На данный момент Украина не располагает информацией об эвакуации украинских граждан из Афганистана российским самолетом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 августа на брифинге, который транслировался на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что самолет летел не из аэропорта Кабула, который контролирует коалиция, а из Баграма, который находится под контролем "Талибана". Этот факт, по его словам, свидетельствует о двух вещах.

"Во-первых, о тесной связи между РФ и движением "Талибан", которое, кстати, официально в России запрещено. Во-вторых, вероятность, что на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане, крайне низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинских граждан, по крайней мере, тех, о которых нам было бы известно", – сказал он.

Также глава МИД призвал критически относиться к информации российских СМИ.

В то же время, по словам Кулебы, он не видит ничего предосудительного в том, что украинские граждане могли эвакуироваться российским самолетом.

"Вы должны понимать ситуацию там, на месте. Если даже какой-то теоретически – у меня пока нет об этом информации – гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, поскольку если человек находится в ситуации риска для своей жизни, ему все равно, в чей самолет прыгать", – сказал глава МИД.

26 августа в российском Минобороны сообщили об эвакуации более 500 человек из Афганистана. По утверждениям ведомства, среди них были и граждане Украины, пишет ТАСС.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, последним – еще 98, в том числе 41 украинца.

В МИД сообщали 25 августа, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.

Теги: Россия, Украина, Афганистан, МИД Украины, Талибан, Дмитрий Кулеба, талибы, Кабул, наступление талибов в Афганистане 2021
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