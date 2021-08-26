МИД пока не получал информации об эвакуации граждан Украины из Афганистана российским самолетом – Кулеба

Кулеба: Если человек находится в ситуации риска для своей жизни, ему все равно, в чей самолет прыгать Фото: EPA

"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что самолет летел не из аэропорта Кабула, который контролирует коалиция, а из Баграма, который находится под контролем "Талибана". Этот факт, по его словам, свидетельствует о двух вещах.

"Во-первых, о тесной связи между РФ и движением "Талибан", которое, кстати, официально в России запрещено. Во-вторых, вероятность, что на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане, крайне низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинских граждан, по крайней мере, тех, о которых нам было бы известно", – сказал он.

Также глава МИД призвал критически относиться к информации российских СМИ.

В то же время, по словам Кулебы, он не видит ничего предосудительного в том, что украинские граждане могли эвакуироваться российским самолетом.

"Вы должны понимать ситуацию там, на месте. Если даже какой-то теоретически – у меня пока нет об этом информации – гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, поскольку если человек находится в ситуации риска для своей жизни, ему все равно, в чей самолет прыгать", – сказал глава МИД.

26 августа в российском Минобороны сообщили об эвакуации более 500 человек из Афганистана. По утверждениям ведомства, среди них были и граждане Украины, пишет ТАСС.