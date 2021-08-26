МИД пока не получал информации об эвакуации граждан Украины из Афганистана российским самолетом – Кулеба

"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины", – сказал Кулеба.
Министр отметил, что самолет летел не из аэропорта Кабула, который контролирует коалиция, а из Баграма, который находится под контролем "Талибана". Этот факт, по его словам, свидетельствует о двух вещах.
"Во-первых, о тесной связи между РФ и движением "Талибан", которое, кстати, официально в России запрещено. Во-вторых, вероятность, что на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане, крайне низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинских граждан, по крайней мере, тех, о которых нам было бы известно", – сказал он.
Также глава МИД призвал критически относиться к информации российских СМИ.
В то же время, по словам Кулебы, он не видит ничего предосудительного в том, что украинские граждане могли эвакуироваться российским самолетом.
"Вы должны понимать ситуацию там, на месте. Если даже какой-то теоретически – у меня пока нет об этом информации – гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, поскольку если человек находится в ситуации риска для своей жизни, ему все равно, в чей самолет прыгать", – сказал глава МИД.
26 августа в российском Минобороны сообщили об эвакуации более 500 человек из Афганистана. По утверждениям ведомства, среди них были и граждане Украины, пишет ТАСС.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, последним – еще 98, в том числе 41 украинца.
В МИД сообщали 25 августа, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.