Ни один самолет, который должен вывозить из Афганистана украинцев и иностранцев, не захвачен – Кулеба

По его словам, замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал журналистам о ситуации с украинским самолетом.
"Конкретно в тот момент, когда прозвучали его слова об истории с нашим самолетом, он, очевидно, имел дело с не менее опытными журналистами, которые увидели сенсацию в отдельной фразе, вырвали ее из контекста и начали раскручивать... У меня претензий нет, я думаю, это был недостаток коммуникации", – сказал он.
Кулеба назвал эвакуацию из Афганистана самой сложной операцией, с которой когда-либо приходилось сталкиваться.
"Были угрозы нашему самолету, но все мы эти проблемы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет", – подчеркнул глава МИД.
Замминистра иностранных дел Евгений Енин говорил 23 августа, что украинский самолет "захватили другие люди" 15 августа. "Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – отмечал Енин.
Во вторник информацию о захвате опроверг спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Также эти данные опровергли в Иране.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.
В МИД сообщали 25 августа, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.