Ни один самолет, который должен вывозить из Афганистана украинцев и иностранцев, не захвачен – Кулеба

По его словам, замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал журналистам о ситуации с украинским самолетом.

"Конкретно в тот момент, когда прозвучали его слова об истории с нашим самолетом, он, очевидно, имел дело с не менее опытными журналистами, которые увидели сенсацию в отдельной фразе, вырвали ее из контекста и начали раскручивать... У меня претензий нет, я думаю, это был недостаток коммуникации", – сказал он.

Кулеба назвал эвакуацию из Афганистана самой сложной операцией, с которой когда-либо приходилось сталкиваться.

"Были угрозы нашему самолету, но все мы эти проблемы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет", – подчеркнул глава МИД.