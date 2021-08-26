Столтенберг заявил, что риск террористических атак в аэропорту Кабула возрастает

Столтенберг сказал, что самой большой проблемой при эвакуации людей из Афганистана является не осуществление авиарейсов, а доставка людей в аэропорт Фото: EPA

По его словам, с одной стороны, страны хотят вывезти как можно больше людей из Афганистана. Но с другой – если неэвакуированные граждане останутся в аэропорту Кабула и после 31 августа, и если не будет хотя бы "молчаливого согласия" талибов, то "опасность атак возрастет".

Он также сказал, что самой большой проблемой при эвакуации является не осуществление авиарейсов, а доставка людей в аэропорт, так как талибы контролируют все наземные маршруты.