ГОРДОН
 
 
МИР

Столтенберг заявил, что риск террористических атак в аэропорту Кабула возрастает

Столтенберг сказал, что самой большой проблемой при эвакуации людей из Афганистана является не осуществление авиарейсов, а доставка людей в аэропорт
Столтенберг сказал, что самой большой проблемой при эвакуации людей из Афганистана является не осуществление авиарейсов, а доставка людей в аэропорт
Фото: EPA

Угроза теракта в Кабуле возрастает, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Financial Times, которое было опубликовано 26 августа.

По его словам, с одной стороны, страны хотят вывезти как можно больше людей из Афганистана. Но с другой – если неэвакуированные граждане останутся в аэропорту Кабула и после 31 августа, и если не будет хотя бы "молчаливого согласия" талибов, то "опасность атак возрастет".

Он также сказал, что самой большой проблемой при эвакуации является не осуществление авиарейсов, а доставка людей в аэропорт, так как талибы контролируют все наземные маршруты.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Афганистан, Йенс Столтенберг, эвакуация, Талибан, талибы, Кабул, наступление талибов в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Реальная мамочка". Дорофеева показала тело в сильно облегающей одежде
"Реальная мамочка". Дорофеева показала тело в сильно облегающей одежде
  "99,99% планирования свадьбы было на мне и 0,01 на Гаэле". Свитолина и Монфис рассказали о зарождении и развитии своих отношений
  "99,99% планирования свадьбы было на мне и 0,01 – на Гаэле". Свитолина и Монфис рассказали о зарождении и развитии своих отношений
Настя Каменских показала свою фигуру в нижнем белье и рассказала, как питается для поддержания формы
Настя Каменских показала свою фигуру в нижнем белье и рассказала, как питается для поддержания формы
"Отпад, как хороши!" Жанна Бадоева засветила голые ноги в Венеции
"Отпад, как хороши!" Жанна Бадоева засветила голые ноги в Венеции
В "голом" корсете, с бокалом в руках, чокаясь со своим отражением в зеркале. Клаудиа Шиффер отметила 51-й день рождения
В "голом" корсете, с бокалом в руках, чокаясь со своим отражением в зеркале. Клаудиа Шиффер отметила 51-й день рождения
"Человек-улыбака", "Сладенькая пупуська". Василиса Фролова в купальнике заселфилась с пятимесячным сыном
"Человек-улыбака", "Сладенькая пупуська". Василиса Фролова в купальнике заселфилась с пятимесячным сыном
"Купайся в счастье, тони в любви!" Павел Зибров поздравил жену Марину с днем рождения
"Купайся в счастье, тони в любви!" Павел Зибров поздравил жену Марину с днем рождения
"Зовут Евгения, на семь лет моложе Святослава". СМИ узнали, кто является матерью первенца 46-летнего Вакарчука. Фото
"Зовут Евгения, на семь лет моложе Святослава". СМИ узнали, кто является матерью первенца 46-летнего Вакарчука. Фото
Рецепты вкусных куриных котлет от Пугачевой, Билык и Сумской
Рецепты вкусных куриных котлет от Пугачевой, Билык и Сумской
"Так когда свадьба?", "Хватит вам уже шифроваться". Ксению Мишину и Александра Эллерта "застукали" в аэропорту
"Так когда свадьба?", "Хватит вам уже шифроваться". Ксению Мишину и Александра Эллерта "застукали" в аэропорту
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
"Вокруг одни дебилы". Лолита рассказала о личной жизни 22-летней дочери
"Вокруг одни дебилы". Лолита рассказала о личной жизни 22-летней дочери
  На концерте в День Независимости "выступила" цифровая копия погибшего Кузьмы Скрябина. Видео
  На концерте в День Независимости "выступила" цифровая копия погибшего Кузьмы Скрябина. Видео
"Выглядит офигительно", "Кинематографично". В сети показали барабанщика "Океану Ельзи", продолжающего играть под дождем на "Олимпийском"
"Выглядит офигительно", "Кинематографично". В сети показали барабанщика "Океану Ельзи", продолжающего играть под дождем на "Олимпийском"
"Это было нереально круто". Дорофеева на "Олимпийском" спела украинскую народную песню под гитару и барабаны. Видео
"Это было нереально круто". Дорофеева на "Олимпийском" спела украинскую народную песню под гитару и барабаны. Видео
25 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
25 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS