Жители Кабула начали использовать приложение Ehtesab, чтобы избежать угроз со стороны "Талибана"

Приложение показывает пользователям iPhone и Android предупреджения о чрезвычайных ситуациях в городе. Оно похоже на программу Citizen, популярную в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ehtesab запустили в марте 2020 года, но актуальность приложения возросла на фоне прихода талибов к власти в Афганистане, пишет издание.

Вахеди объяснила, что фактчекеры приложения просматривают социальные сети и отчеты пользователей, чтобы проверить наличие чрезвычайных ситуаций. Затем они рассылают уведомления пользователям.

20 сотрудников Ehtesab, многие из которых – женщины, вынуждены были работать из дома, чтобы избежать возможных репрессий со стороны талибов, отмечает The New York Post.

В частности, 23 августа Ehtesab сообщил о перестрелке в кабульском аэропорту и заторах на дорогах. Чтобы не привлекать внимание "Талибана", в предупреждениях прямо не упоминаются боевики. Так, вместо того, чтобы писать об угрозах со стороны талибов на блокпосту, приложение предупреждает водителей о контрольно-пропускном пункте, из-за которого образовалась пробка.