О статусе беженца в Украине попросили уже 65 эвакуированных афганцев – Госпогранслужба

По данным Госпогранслужбы, Украина вывезла из Кабула более 250 пассажиров, в том числе более 50 украинцев Фото: EPA

Демченко отметил, что в течение последних полутора недель в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Кабула (16, 22 и 23 августа), организованные МИД и другими государственными органами.

В целом этими тремя рейсами в Украину прибыло более 250 пассажиров: из них более 50 граждан Украины и некоторое количество иностранцев из других государств, но подавляющее большинство – граждане Афганистана. Среди них были и члены семей граждан Украины, а также журналисты и общественные деятели, добавил Демченко.

"Государственная пограничная служба обеспечила надлежащее оформление всех прибывших в пункте пропуска. Во время мероприятий оформления 65 граждан Афганистана подали заявления о получении статуса беженца в Украине. Их вместе с другими гражданами, которые требовали дальнейшей помощи от Украины, передали представителям Государственной миграционной службы", – сказал Демченко.

По его словам, остальные эвакуированные афганцы приобрели билеты в другие страны и покинули Украину.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

США поблагодарили Украину за эвакуацию людей из Афганистана.