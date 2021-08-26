В Афганистане остается около 1500 американцев – Блинкен

Блинкен отметил, что были контакты еще с 500 американцами, остающимися в Афганистане Фото: ЕРА

"Согласно нашему анализу, начиная с 14 августа, когда начались наши операции по эвакуации, в Афганистане было около 6000 американских граждан, которые хотели уехать. За последние 10 дней около 4500 из этих американцев были благополучно эвакуированы вместе с самыми близкими членами семьи", – сказал Блинкен.

По его данным, за последние 24 часа власти США "напрямую контактировали примерно с 500 американцами и предоставили конкретные инструкции о том, как безопасно добраться до аэропорта".

"Что касается оставшихся примерно 1000 контактов, которые у нас были, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан, мы настойчиво обращаемся к ним несколько раз в день через несколько каналов связи – телефон, электронная почта, текстовые сообщения – чтобы определить, хотят ли они по-прежнему уехать, и получить самую свежую информацию и инструкции для них, как это сделать", – объяснил госсекретарь.

Он отметил, что некоторых людей уже нет в Афганистане, а некоторые могли сказать неправду, что они американцы.

Блинкен рассказал, что всего с 14 августа Кабул "благополучно покинули" 82,3 тыс. человек. Из них за последние сутки – 19 тыс. 90 авиарейсами.

"Только Соединенные Штаты могли организовать и выполнить миссию такого масштаба и такой сложности", – считает Блинкен.