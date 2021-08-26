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В Афганистане остается около 1500 американцев – Блинкен

Блинкен отметил, что были контакты еще с 500 американцами, остающимися в Афганистане
Блинкен отметил, что были контакты еще с 500 американцами, остающимися в Афганистане
Фото: ЕРА

С 14 августа, когда Соединенные Штаты начали операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана, эту страну покинули порядка 4500 американцев. Об этом 25 августа сообщил на брифинге в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен, стенограмму его выступления опубликовал сайт Госдепартамента.

"Согласно нашему анализу, начиная с 14 августа, когда начались наши операции по эвакуации, в Афганистане было около 6000 американских граждан, которые хотели уехать. За последние 10 дней около 4500 из этих американцев были благополучно эвакуированы вместе с самыми близкими членами семьи", – сказал Блинкен.

По его данным, за последние 24 часа власти США "напрямую контактировали примерно с 500 американцами и предоставили конкретные инструкции о том, как безопасно добраться до аэропорта".

"Что касается оставшихся примерно 1000 контактов, которые у нас были, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан, мы настойчиво обращаемся к ним несколько раз в день через несколько каналов связи – телефон, электронная почта, текстовые сообщения – чтобы определить, хотят ли они по-прежнему уехать, и получить самую свежую информацию и инструкции для них, как это сделать", – объяснил госсекретарь.

Он отметил, что некоторых людей уже нет в Афганистане, а некоторые могли сказать неправду, что они американцы.

Блинкен рассказал, что всего с 14 августа Кабул "благополучно покинули" 82,3 тыс. человек. Из них за последние сутки – 19 тыс. 90 авиарейсами.

"Только Соединенные Штаты могли организовать и выполнить миссию такого масштаба и такой сложности", – считает Блинкен.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

Теги: США, Афганистан, почта, аэропорт, Вашингтон, эвакуация, Талибан, талибы, Энтони Блинкен, авиарейсы, Кабул, безопасность, государственный секретарь, брифинг, войска, операция, наступление талибов в Афганистане 2021
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