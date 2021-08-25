Экс-премьер Великобритании Блэр заявил, что войска из Афганистана вывели из-за "идиотского политического лозунга"

"Мы сделали это, руководствуясь идиотским политическим лозунгом о прекращении "вечных войн". [...] Мы знали, что за последние 20 лет были достигнуты реальные успехи", – отметил политик.

В качестве примера достигнутых успехов он рассказал о повышении уровня жизни, образования и улучшении прав женщин в Афганистане.

"Любой, кто оспаривает это, может прочитать трогательные сообщения афганцев из всех слоев общества, в которых они говорят о боязни потерять все", – добавил Блэр.

Вывод западных сил из Афганистана угрожает глобальным позициям Запада, уверен он.

"Мы сделали это под аплодисменты всех джихадистских группировок. [...] Несомненно, мы допускали ошибки, в том числе серьезные. Россия, Китай и Иран все видели и воспользуются ситуацией. Все, кто получал какие-либо заверения от западных лидеров, теперь будут рассматривать их как нестабильную валюту", – констатировал политик.

Неудачи США в Афганистане Блэр объяснил вмешательством Пакистана, который пытался дестабилизировать страну и помешать ее прогрессу.

Блэр решил привести в пример Россию. Он отметил, что Москва долгие годы поддерживала президента Сирии Башара Асада и бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. В результате РФ получила возможность влиять на эти страны, добавил бывший премьер Великобритании.