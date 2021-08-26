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"Смертоносная атака, возможно, через несколько часов". Ряд стран предупреждает о возможном теракте в аэропорту Кабула и сворачивает эвакуацию, но люди не уходят

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Люди пытаются попасть в аэропорт в Афганистане, несмотря на предупреждения об угрозе теракта
Люди пытаются попасть в аэропорт в Афганистане, несмотря на предупреждения об угрозе теракта
Фото: EPA

Несколько стран 25–26 августа предупреждают, что существует высокий риск террористической атаки в аэропорту столицы Афганистана – Кабула, и просят своих граждан не находиться там. Об этом сообщает BBC.

Министр британских вооруженных сил Джеймс Хеппи сообщил Sky News 26 августа, что получено "очень и очень достоверное сообщение о неминуемой смертоносной атаке" в аэропорту, возможно, в течение "нескольких часов".

"Ситуация с безопасностью в Афганистане остается нестабильной. Существует постоянная и высокая угроза террористического нападения. Не отправляйтесь в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая. Если вы находитесь в районе аэропорта, отойдите в безопасное место и дождитесь дальнейших рекомендаций", – говорится в заявлении правительства Великобритании.

В предупреждении Госдепартамента США упомянуты только "угрозы безопасности", без уточнений, какие именно, но гражданам США настоятельно рекомендуют избегать выходов из аэропорта.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн, говоря о ситуации в Афганистане, подчеркнула, что существует "постоянная и очень высокая угроза террористической атаки". Выступление Пейн опубликовано в ее Facebook. По ее словам, риски увеличиваются с каждым днем, поэтому необходимо было торопиться с эвакуацией. По ее оценке, Австралия эвакуировала в общей сложности около 4 тыс. человек.

Бельгия, Польша и Дания прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, в том числе и из-за ситуации с безопасностью. Министр обороны Дании Трине Брамсен подчеркнула, что "прилетать в Кабул и вылетать из него уже небезопасно, сообщает агентство Associated Press. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отметил, что его страну предупредили о признаках "угрозы нападений смертников на толпу людей". 

Пентагон заявил, что 10 тыс. человек все еще ожидают эвакуации из аэропорта Кабула самолетами США, и есть опасения, что еще тысячи афганцев отчаянно пытаются уехать, но не могут добраться до места, пишет BBC. 

26 августа, через несколько часов после предупреждений, у ворот аэропорта продолжают находиться толпы людей, сообщил Reuters неназванный западный дипломат.

Президент США Джо Байден 25 августа заявил в Twitter, что США "сделают все", чтобы "обеспечить безопасную эвакуацию".

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась после вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.

Теги: США, теракт, Польша, Великобритания, терроризм, Афганистан, Австралия, Дания, Джо Байден, Пентагон, Бельгия, аэропорт, террористы, Талибан, талибы, Кабул, Александр Де Кроо, наступление талибов в Афганистане 2021
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