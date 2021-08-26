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"Талибан" отправил под домашний арест экс-президента Афганистана Карзая – СМИ

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Карзая (на фото в центре) талибы лишили охраны
Карзая (на фото в центре) талибы лишили охраны
Фото: ЕРА

Захватившие власть в Афганистане талибы заключили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая. Об этом 26 августа со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CNN.

Собеседники утверждают, что 23 августа представители "Талибана" обезоружили охрану Карзая и забрали его автомобили. Из-за этого экс-президент переехал к бывшему председателю Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулле Абдулле.

Однако 25 августа талибы провели обыск у Абдуллы, после чего разоружили его охрану и забрали машины.

По данным CNN, фактически под домашним арестом и "во власти талибов" находятся оба политика.

Телеканал отмечает, что Карзай и Абдулла участвовали в переговорах с "Талибаном" о формировании нового правительства Афганистана, но сейчас Абдулла "настроен менее оптимистично" в отношении талибов, чем неделей ранее.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

Теги: Афганистан, переговоры, Талибан, талибы, политика, Кабул, президент, обыски, домашний арест, Абдулла Абдулла, наступление талибов в Афганистане 2021
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