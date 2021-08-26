"Талибан" отправил под домашний арест экс-президента Афганистана Карзая – СМИ

Собеседники утверждают, что 23 августа представители "Талибана" обезоружили охрану Карзая и забрали его автомобили. Из-за этого экс-президент переехал к бывшему председателю Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулле Абдулле.

Однако 25 августа талибы провели обыск у Абдуллы, после чего разоружили его охрану и забрали машины.

По данным CNN, фактически под домашним арестом и "во власти талибов" находятся оба политика.

Телеканал отмечает, что Карзай и Абдулла участвовали в переговорах с "Талибаном" о формировании нового правительства Афганистана, но сейчас Абдулла "настроен менее оптимистично" в отношении талибов, чем неделей ранее.