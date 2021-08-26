"Талибан" отправил под домашний арест экс-президента Афганистана Карзая – СМИ

Собеседники утверждают, что 23 августа представители "Талибана" обезоружили охрану Карзая и забрали его автомобили. Из-за этого экс-президент переехал к бывшему председателю Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулле Абдулле.
Однако 25 августа талибы провели обыск у Абдуллы, после чего разоружили его охрану и забрали машины.
По данным CNN, фактически под домашним арестом и "во власти талибов" находятся оба политика.
Телеканал отмечает, что Карзай и Абдулла участвовали в переговорах с "Талибаном" о формировании нового правительства Афганистана, но сейчас Абдулла "настроен менее оптимистично" в отношении талибов, чем неделей ранее.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.