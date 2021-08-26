МИД пока не получал сообщений о пострадавших в результате взрывов в Кабуле украинцах – Николенко

В районе аэропорта Кабула сегодня произошло два взрыва Фото: ЕРА

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в Twitter.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцев пока не поступала", – написал Николенко после первого взрыва.

Міністр закордонних справ @DmytroKuleba доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2021

Пока известно, что в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек.

По данным журналистки The Telegraph Люси Фишер в минобороны Великобритании, первым прогремел взрыв в отеле, и речь идет о жилете террориста-смертника. Второй произошел возле ворот аэропорта, там подорвали автомобиль, пишет она в Twitter.