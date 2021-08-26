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МИД пока не получал сообщений о пострадавших в результате взрывов в Кабуле украинцах – Николенко

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В районе аэропорта Кабула сегодня произошло два взрыва
В районе аэропорта Кабула сегодня произошло два взрыва
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Украины пока не имеет информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов вблизи аэропорта Кабула.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в Twitter. 

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцев пока не поступала", – написал Николенко после первого взрыва. 

Пока известно, что в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек. 

По данным журналистки The Telegraph Люси Фишер в минобороны Великобритании, первым прогремел взрыв в отеле, и речь идет о жилете террориста-смертника. Второй произошел возле ворот аэропорта, там подорвали автомобиль, пишет она в Twitter. 

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, сегодня у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Афганистан, аэропорт, Талибан, Дмитрий Кулеба, Кабул, украинцы, взрывы, Олег Николенко, наступление талибов в Афганистане 2021
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