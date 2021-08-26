В результате взрывов возле аэропорта Кабула погибло не менее 12 военных США – американский генерал

Агентство The Associated Press и телеканал Fox News, ссылаясь на источники, информируют, что 11 из них – морские пехотинцы, еще один – медик.

15 военных получили ранения, сказал Маккензи.

Он уточнил, что в атаке принимали участие два террориста-смертника, а после взрывов боевики начали стрельбу. Сегодня "тяжелый день", подчеркнул Маккензи.

Fox News уточняет, что сейчас в аэропорту Кабула находятся 5200 американских военных, а эвакуации из Афганистана там ждут тысячи беженцев.

Маккензи приписывает атаку боевикам ИГИЛ, добавил Fox News.

Сегодня в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним, тоже недалеко от аэропорта. Талибы заявляли о 13 погибших и не менее 52 раненных, сообщает Al Jazeera. "Талибан" осудил атаки.