Взрывы в Кабуле. В США подозревают в причастности ИГИЛ, "Талибан" осудил нападение на территории, за "которую отвечают США"

Других деталей он не привел, но по данным Fox News, четверо американских морских пехотинцев погибли в результате взрыва, еще трое получили ранения.

Источники CNN рассказали, что американские должностные лица считают причастными к атаке представителей ИГИЛ, но версия еще проверяется.

В США думают, что ИГИЛ – "заклятый враг" талибов, захвативших большую часть Афганистана, – хочет устроить в аэропорту Кабула хаос, рассказала телеканалу представитель Пентагона. По данным американского оборонного ведомства, боевики ИГИЛ могут планировать несколько нападений.

Сегодня в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним, тоже недалеко от аэропорта. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек, по крайней мере 52 – получили ранения, сообщает Al Jazeera.

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид в Twitter осудил нападения на мирных жителей, которые произошли в районе, "где ответственность за безопасность несут американские силы".