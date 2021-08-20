В Офисе президента рассказали, почему перенесли встречу Зеленского и Байдена

Зеленский (на фото) встретится с Байденом с глазу на глаз, отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

"Вы уже знаете, что немножко у нас изменился формат встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Из-за того, что добавился такой элемент, как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, решили сместить эти меры на 31 августа", – сказал Никифоров.

По его словам, перенос встречи с Байденом позволит Зеленскому полноценно принять участие в мероприятиях 29 августа по чествованию памяти погибших в Иловайской трагедии.