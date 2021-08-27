В результате взрывов в Кабуле погибло 60 человек – СМИ

По его данным, ранения получили 140 человек.

Агентство Aśvaka в Twitter опубликовало видео из больницы скорой помощи в Кабуле, где афганцы ищут своих родных и близких, возможно, пострадавших в результате взрывов. Aśvaka, ссылаясь на данные местных медиков, сообщает о 40 погибших и более 100 раненных.

Asvaka Exclusive: Victims & their family members looking for their missing relatives infront of the Emergency Hospital in Kabul. Kabul Hospitals report that at least 40 Afghans civilian killed and more than 100 injured, in loudspeaker a person call the names of the victims inside pic.twitter.com/pBcOBBlDu9 — A * vaka - * News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Группа Taliban Watch сообщает в Twitter, что больницы переполнены, пациентов размещают в коридорах. По данным Taliban Watch в системе здравоохранения, погибло 63 афганца, около 170 получили ранения.

Кроме того, есть жертвы среди военных США, которые контролируют аэропорт.

Around 170 injured were taken to #Kabul hospitals. Emergency wards are full and patients had to be treated on the floors.

Health Officials confirm that today's #KabulAirport attacks killed 63 Afghans. 12 US soldiers killed as well. ISIS claim it.

Pics: Wazir Akbar Khan hospital pic.twitter.com/VXRxbSojCB — Taliban Watch (@TalibanWatchAf) August 26, 2021

Всего сегодня в Кабуле произошло семь взрывов, пишет Aśvaka.

#Breaking, a huge & Shocking explosion, waves shake #Kabul 6th explosion. And another 7the explosion while I’m writing this. Two explosions pic.twitter.com/di1TpyTcN5 — A * vaka - * News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид в Twitter сообщил, что несколько из произвели американские военные в аэропорту для уничтожения своего имущества.