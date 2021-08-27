Второго взрыва в Кабуле не было, смертник был только возле аэропорта – Пентагон

Тейлор не может сказать, почему изначально эта информация была предоставлена некорректно Фото: EPA

26 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что после "комплексной атаки" у ворот аэропорта (Abbey Gate), которую позднее в НАТО признали терактом, "в отеле Baron или рядом с ним", неподалеку от аэропорта, произошел еще один взрыв.

Однако Тейлор утверждает, что террорист-смертник был только один.

"Мы не считаем, что произошел второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним... Непонятно, почему эта информация была предоставлена некорректно", – сказал Тейлор.

The Pentagon says the attack outside the Kabul airport in Afghanistan involved one suicide bomber at the airport gate, after initially reporting two. https://t.co/1RPZw6GQoT — CNN (@CNN) August 27, 2021

Местные СМИ в тот день сообщали о еще большем, вплоть до семи, количестве взрывов в Кабуле, а пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что некоторые из них устроили вечером американские военные в аэропорту "для уничтожения своего имущества".