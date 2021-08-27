Из Афганистана вывезли более 100 тыс. человек. По данным СМИ, еще не менее 250 тыс. могут ждать эвакуации

В Афганистане остается еще порядка 1 тыс. граждан США, отметил он.
По данным The New York Times, в Афганистане может быть не менее 250 тыс. человек, которые сотрудничали с правительством США и теперь имеют право на ускоренное получение американских виз.
Речь идет о переводчиках, советниках и других лицах, которые сотрудничали с правительством США или американскими организациями и сейчас, вероятно, хотят уехать из-за страха возмездия со стороны талибов, захвативших власть в стране, пишет газета. Издание подчеркивает, что точное количество таких людей неизвестно, так как американские чиновники отказываются сообщать, сколько таких людей осталось в стране.
Сейчас темпы эвакуации – около 20 тыс. человек в день. Этого недостаточно, чтобы вывезти всех желающих до 31 августа – крайнего срока, установленного президентом США Джо Байденом для того, чтобы завершить эвакуацию, пишет The New York Times.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 августа сказала, что США не смогут вывезти всех желающих покинуть Афганистан.
"Невозможно эвакуировать всех афганцев – миллионы потенциально, которые хотят выехать из Афганистана", – сказала Псаки, ее цитирует сайт Белого дома.
26 августа в Кабуле произошло несколько взрывов. У аэропорта Кабула два террориста-смертника подорвали бомбы, началась стрельба, сообщили американские военные. В США официально подтвердили гибель 13 своих военных и ранение еще 18.
Маккензи после атак сказал, что эвакуация продолжится несмотря на нападения. Миссия, по его словам, продолжится "с максимальной скоростью", сообщилает CNN.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По данным НАТО на 22 августа, в кабульском аэропорту и его окрестностях за первую неделю эвакуации погибло по меньшей мере 20 человек.
25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.
В Пентагоне считают ИГИЛ ответственным за комплексную атаку, совершенную 26 августа. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу, боевики заявляют, что убили и ранили 160 человек. Число жертв среди мирного населения, по информации СМИ, достигло 90 человек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку терактом.
"Талибан" осудил атаки. Байден сказал, что пока нет доказательств возможного сговора между талибами и ИГИЛ, но подчеркнул, что не верит "Талибану".
МИД Украины пока не получал информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов в районе аэропорта. 25 августа в министерстве сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.
Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят завершить вывод иностранных войск и эвакуацию до 31 августа. После этого они "займут другую позицию", заявил он, сообщает Sky News. Еще 17 августа пресс-секретарь "Талибана" Сухаил Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.