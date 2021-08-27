Из Афганистана вывезли более 100 тыс. человек. По данным СМИ, еще не менее 250 тыс. могут ждать эвакуации

В Белом доме заявили, что всех желающих из Афганистана эвакуировать будет невозможно Фото: ЕРА

В Афганистане остается еще порядка 1 тыс. граждан США, отметил он.

По данным The New York Times, в Афганистане может быть не менее 250 тыс. человек, которые сотрудничали с правительством США и теперь имеют право на ускоренное получение американских виз.

Речь идет о переводчиках, советниках и других лицах, которые сотрудничали с правительством США или американскими организациями и сейчас, вероятно, хотят уехать из-за страха возмездия со стороны талибов, захвативших власть в стране, пишет газета. Издание подчеркивает, что точное количество таких людей неизвестно, так как американские чиновники отказываются сообщать, сколько таких людей осталось в стране.

Сейчас темпы эвакуации – около 20 тыс. человек в день. Этого недостаточно, чтобы вывезти всех желающих до 31 августа – крайнего срока, установленного президентом США Джо Байденом для того, чтобы завершить эвакуацию, пишет The New York Times.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 августа сказала, что США не смогут вывезти всех желающих покинуть Афганистан.

"Невозможно эвакуировать всех афганцев – миллионы потенциально, которые хотят выехать из Афганистана", – сказала Псаки, ее цитирует сайт Белого дома.

26 августа в Кабуле произошло несколько взрывов. У аэропорта Кабула два террориста-смертника подорвали бомбы, началась стрельба, сообщили американские военные. В США официально подтвердили гибель 13 своих военных и ранение еще 18.

Маккензи после атак сказал, что эвакуация продолжится несмотря на нападения. Миссия, по его словам, продолжится "с максимальной скоростью", сообщилает CNN.