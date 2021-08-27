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В Кабуле в результате взрывов возле аэропорта погибли десятки людей, беженцы не покидают территорию. Фоторепортаж

Сегодня 07.22
26 августа в возле аэропорта Кабула произошли взрывы, в частности у ворот аэропорта бомбу подорвал террорист-смертник. Жертвами теракта стали уже не менее 60 человек среди гражданского населения, десятки пострадали, сообщает Al Jazeera, ссылаясь на источники в системе здравоохранения Афганистана. По данным канала CBS, погибло не менее 90 мирных жителей и 13 американских военных, более 150 человек получили ранения. Fox News сообщает, что среди раненых 18 американских военных. Президент США Джо Байден приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ, которые взяли на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта. Фото последствий взрыва опубликовало агентство ЕРА. На снимках видно, что беженцы продолжают оставаться возле аэропорта в надежде покинуть страну, хотя перед атакой ряд стран призывали покинуть территорию из-за опасности теракта.
Теги: США, теракт, взрыв, Афганистан, аэропорт, беженцы, Талибан, жертвы, Кабул, ИГИЛ, взрывы, наступление талибов в Афганистане 2021
 

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