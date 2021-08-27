В Кабуле в результате взрывов возле аэропорта погибли десятки людей, беженцы не покидают территорию. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
26 августа в возле аэропорта Кабула произошли взрывы, в частности у ворот аэропорта бомбу подорвал террорист-смертник. Жертвами теракта стали уже не менее 60 человек среди гражданского населения, десятки пострадали, сообщает Al Jazeera
, ссылаясь на источники в системе здравоохранения Афганистана. По данным канала CBS
, погибло не менее 90 мирных жителей и 13 американских военных, более 150 человек получили ранения. Fox News
сообщает, что среди раненых 18 американских военных. Президент США Джо Байден приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ
, которые взяли на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта. Фото последствий взрыва опубликовало агентство ЕРА
. На снимках видно, что беженцы продолжают оставаться возле аэропорта в надежде покинуть страну, хотя перед атакой ряд стран призывали покинуть территорию
из-за опасности теракта.