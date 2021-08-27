"Мы будем охотиться за вами". Байден приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ после взрывов в Кабуле

В столице Афганистана 26 августа произошло несколько взрывов, один из них – у ворот аэропорта, откуда регулярно вылетают эвакуационные рейсы с беженцами. Официально подтверждена гибель не менее 12 американских военнослужащих, еще 15 получили ранения.
Байден назвал погибших военнослужащих героями, которые участвовали "в опасной бескорыстной миссии, чтобы спасти жизни других".
Он обратился к причастным к атаке и заявил, что они понесут за нее ответственность.
"Мы будем охотиться на вас и заставим вас заплатить, – предупредил Байден. – Те, кто осуществил эту атаку, а также все, кто желает Америке зла, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Я буду отстаивать наши интересы".
Президент США сообщил, что отдал приказ "подготовить оперативные планы" по нанесению ударов по объектам и руководству террористической организации ИГИЛ-Х – афганского филиала организации "Исламское государство" (другое название – "ИГИЛ-Хорасан").
Он отказался уточнить журналистам, когда это произойдет.
"Эти террористы ИГИЛ не победят, – заявил президент США. – Америку не запугать. У мене большое доверие к нашим отважным военнослужащим, которые продолжают выполнять миссию с мужеством и честью, чтобы спасти жизни и вывезти из Афганистана наших американцев, партнеров и афганских союзников".
Сейчас в аэропорту Кабула, по данным американских СМИ, находится 5200 американских военнослужащих. Байден сказал, что в случае необходимости готов направить в Афганистан дополнительные силы.
Президент США подчеркнул, что эвакуация из Афганистана продолжится.
"Нас не будут сдерживать террористы. Мы не позволим им остановить нашу миссию", – сказал он.
По данным СМИ, в результате взрывов в Кабуле 26 августа погибло не менее 60 человек, еще 140 человек получили ранения. МИД Украины пока не получал информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов. 25 августа в министерстве сообщили, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.
Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.
CNN со ссылкой на представителя спецслужб США сообщил, что в ИГИЛ-Х входит "небольшое количество джихадистов-ветеранов из Сирии и других иностранных боевиков". По данным источников телеканала, в последние годы группировка нарастила присутствие на востоке Афганистана, особенно в провинциях Нангархар и Кунар. С 2016 года, по данным американских властей, ИГИЛ-Х совершил несколько смертоносных терактов в Кабуле и других городах Афганистана. CNN выяснил, что американские спецслужбы идентифицировали от 10 до 15 высокопоставленных членов этой организации.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
25–26 августа несколько стран предупредили о возможном теракте в аэропорту Кабула и призвали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались много людей.
США пообещали завершить вывод войск и эвакуацию граждан до 31 августа.