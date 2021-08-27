ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Кабуле прогремели взрывы, Минздрав Украины предупредил о новом локдауне. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Локдаун по всей Украине могут ввести уже в ноябре, заявили в Минздраве
Локдаун по всей Украине могут ввести уже в ноябре, заявили в Минздраве
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 26 августа.

Теракт в Кабуле

В столице Афганистана произошли взрывы, один из них – у ворот аэропорта, откуда регулярно вылетают эвакуационные рейсы с беженцами. Есть погибшие, десятки раненых. Официально подтверждена гибель не менее 12 американских военных, еще 15 получили ранения. 

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что пока информации о пострадавших в результате комплексной атаки не поступало. В Афганистане ждут эвакуации еще около 90 граждан Украины.

Ответственность за взрыв взял на себя ИГИЛ. Организация показала фото смертника, устроившего теракт. 

В Киеве пытались поджечь два админздания

Днем 26 августа в здание офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова", загорелась входная дверь. Возгорание потушили, никто не пострадал. 

Подозреваемого в попытке поджога задержали. Выяснилось, что кроме офиса Денисовой, он таким же образом пытался поджечь здание Верховного Суда. Тоже пострадала лишь входная дверь, но задержанному может грозить до 10 лет тюрьмы. 

Локдаун в ноябре

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин предупредил украинцев о возможности введения нового локдауна в ноябре, если ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией будет ухудшаться. Чиновник призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические нормы. Такие меры, по словам замминистра, позволят отсрочить жесткий карантин или вовсе его избежать.  

За последние сутки в Украине подтвердили 1581 случай COVID-19. Число случаев заражения штаммом "Дельта", по информации Кузина на 20 августа, достигло 520

Кабмин определил победителя в конкурсе на пост главы "Укравтодора"

Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог стал Евгений Кузькин, который занимает должность врио главы "Укравтодора" с мая этого года. Победителя конкурса определил Кабмин. 

Украинцы на Паралимпиаде

Единственную 26 августа награду для Украины на Паралимпийских играх 2020 года в Токио завоевала Елизавета Мерешко в заплыве на 200 метров комплексным стилем. По итогам второго дня соревнований национальная сборная опустилась на седьмое место в медальном зачете.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: теракт, Афганистан, Паралимпиада, Укравтодор, эвакуация, поджог, смертник, Кабул, украинцы, ИГИЛ, взрывы, Минздрав, погибшие, Кабмин, Игорь Кузин, коктейль Молотова, национальная сборная, штамм, Евгений Кузькин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"42 года вместе!" Тина Кароль показала свадебную фотографию родителей
"42 года вместе!" Тина Кароль показала свадебную фотографию родителей
  Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день
  Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день
"Я был абсолютным дебилом". Алексей Панин извинился перед украинцами за себя и за коллег – "артистов-мудаков"
"Я был абсолютным дебилом". Алексей Панин извинился перед украинцами за себя и за коллег – "артистов-мудаков"
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Я согласилась сойти с ума". 52-летняя Лопес в мини-платье развела ноги перед камерой
"Я согласилась сойти с ума". 52-летняя Лопес в мини-платье развела ноги перед камерой
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
"Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS