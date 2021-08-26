В Украине по состоянию на 20 августа было подтверждено 520 случаев штамма коронавируса "Дельта" – Кузин

В ведомстве отметили, что по состоянию на 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма "Дельта".
Кузин сообщил, что диагностировать штамм "Дельта" методом ПЦР вскоре смогут на уровне областей и на национальном уровне.
"В четвертом квартале текущего года запустится секвенирование лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины", – говорится в сообщении.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,6 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин.
Вспышка COVID-19, спровоцированная штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", может произойти в любой момент, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отмечал 19 августа, что осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.