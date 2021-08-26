В Украине по состоянию на 20 августа было подтверждено 520 случаев штамма коронавируса "Дельта" – Кузин

В ведомстве отметили, что по состоянию на 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма "Дельта".

Кузин сообщил, что диагностировать штамм "Дельта" методом ПЦР вскоре смогут на уровне областей и на национальном уровне.

"В четвертом квартале текущего года запустится секвенирование лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины", – говорится в сообщении.