В Минздраве обновили прогноз относительно заболеваемости COVID-19 в Украине

Он отметил, что в Нидерландах "буквально за три-четыре дня" количество случаев коронавирусной инфекции с 200-300 выросло до 10 тыс., а через три недели начало уменьшаться.

"В Украине мы видим постепенный рост, и оно отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большем росте количества случаев именно в зимний период", – пояснил министр.

По словам Ляшко, систему здравоохранения Украины готовят к быстрому реагированию на возможный всплеск COVID-19 – больницы первой волны обеспечено централизованно кислородом.