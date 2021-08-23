В Украине за сутки снизилось количество заболевших COVID-19

Всего в Украине выявили почти 2,3 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Госпитализировали за прошлые сутки 425 человек, умерло 17 пациентов, выздоровело 434. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Сутками ранее в Украине подтвердили 1003 случая COVID-19.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 2 275 171 случай COVID-19. Выздоровело от этой болезни более 2,2 млн человек, умерло – 53 474.

По информации Минздрава, 22 августа в Украине провели 19 631 тестирование на коронавирус, из них 10 642 – методом ПЦР, 1493 – методом ИФА, а также 7496 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали более 11,8 млн ПЦР-тестов.