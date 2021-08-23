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В Украине за сутки снизилось количество заболевших COVID-19

Всего в Украине выявили почти 2,3 млн случаев COVID-19
Всего в Украине выявили почти 2,3 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

В Украине за 22 августа выявили 610 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них у детей – 33, у медработников – 3. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Госпитализировали за прошлые сутки 425 человек, умерло 17 пациентов, выздоровело 434. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Сутками ранее в Украине подтвердили 1003 случая COVID-19

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 2 275 171 случай COVID-19. Выздоровело от этой болезни более 2,2 млн человек, умерло – 53 474.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1928918857271210

По информации Минздрава, 22 августа в Украине провели 19 631 тестирование на коронавирус, из них 10 642 – методом ПЦР, 1493 – методом ИФА, а также 7496 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали более 11,8 млн ПЦР-тестов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теги: Киев, эпидемия, Днепропетровская область, Запорожская область, Одесская область, Черновицкая область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование, штамм, мутация
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