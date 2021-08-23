В мире от COVID-19 умерло более 4,4 млн человек

Умерло от коронавируса более 4,4 млн человек, из них за последние 28 дней – 268,3 тыс.
Странами с наибольшим распространением заболевания являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, "Дельта"-штамм зафиксировали уже в 148 странах.