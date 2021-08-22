Австрия подарит Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Первые 250 тыс. доз вакцины прибудут в Украину уже 23 августа, одновременно с визитом Шалленберга, который будет участвовать в первом саммите Крымской платформы. Вторая партия должна быть доставлена осенью.

"Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от нас в Европе, не будут вакцинированы", – заявил Шалленберг.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн заявил, что такие страны как Австрия, которые "находятся в счастливом положении, имея больше вакцины, чем им необходимо в настоящее время", должны внести свой вклад в доступность вакцинации во всем мире.

Как сообщается на сайте МИД Австрии, страна уже отправила более 650 тыс. AstraZeneca в страны Западных Балкан, 100 тыс. доз – в Ливан, также Австрия помогла с вакцинами Тунису и Грузии. Индии была оказана помощь в доставке противовирусных препаратов и кислородных баллонов. Кроме того, отмечают в МИД, Австрия финансирует международную программу COVAX на €5 млн.

В Австрии, по данным минздрава страны, на сегодняшний день введено 10,3 млн доз вакцины против COVID-19. При этом 5,4 млн человек (60,87% от общей численности населения) получили как минимум одну дозу, а 5,1 млн (57,28%) – полностью вакцинированы.