Австрия подарит Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Первые 250 тыс. доз вакцины прибудут в Украину уже 23 августа, одновременно с визитом Шалленберга, который будет участвовать в первом саммите Крымской платформы. Вторая партия должна быть доставлена осенью.
"Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от нас в Европе, не будут вакцинированы", – заявил Шалленберг.
Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн заявил, что такие страны как Австрия, которые "находятся в счастливом положении, имея больше вакцины, чем им необходимо в настоящее время", должны внести свой вклад в доступность вакцинации во всем мире.
Как сообщается на сайте МИД Австрии, страна уже отправила более 650 тыс. AstraZeneca в страны Западных Балкан, 100 тыс. доз – в Ливан, также Австрия помогла с вакцинами Тунису и Грузии. Индии была оказана помощь в доставке противовирусных препаратов и кислородных баллонов. Кроме того, отмечают в МИД, Австрия финансирует международную программу COVAX на €5 млн.
В Австрии, по данным минздрава страны, на сегодняшний день введено 10,3 млн доз вакцины против COVID-19. При этом 5,4 млн человек (60,87% от общей численности населения) получили как минимум одну дозу, а 5,1 млн (57,28%) – полностью вакцинированы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 22 августа в мире сделали почти 5 млрд прививок от COVID-19.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 22 августа первую дозу вакцины получили более 5 млн человек, а 3,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.