ГОРДОН
 
 
МИР

Австрия подарит Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Первые 250 тыс. доз вакцины доставят в Украину 23 августа, вторые осенью, сообщают в Австрии
Первые 250 тыс. доз вакцины доставят в Украину 23 августа, вторые – осенью, сообщают в Австрии
Фото: EPA

Правительство Австрии безвозмездно передаст Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Об этом сообщил министр иностранных дел Александр Шалленберг, пишет издание Nachrichten 22 августа.

Первые 250 тыс. доз вакцины прибудут в Украину уже 23 августа, одновременно с визитом Шалленберга, который будет участвовать в первом саммите Крымской платформы. Вторая партия должна быть доставлена осенью.

"Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от нас в Европе, не будут вакцинированы", – заявил Шалленберг.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн заявил, что такие страны как Австрия, которые "находятся в счастливом положении, имея больше вакцины, чем им необходимо в настоящее время", должны внести свой вклад в доступность вакцинации во всем мире.

Как сообщается на сайте МИД Австрии, страна уже отправила более 650 тыс. AstraZeneca в страны Западных Балкан, 100 тыс. доз – в Ливан, также Австрия помогла с вакцинами Тунису и Грузии. Индии была оказана помощь в доставке противовирусных препаратов и кислородных баллонов. Кроме того, отмечают в МИД, Австрия финансирует международную программу COVAX на €5 млн. 

В Австрии, по данным минздрава страны, на сегодняшний день введено 10,3 млн доз вакцины  против COVID-19. При этом 5,4 млн человек (60,87% от общей численности населения) получили как минимум одну дозу, а 5,1 млн (57,28%) – полностью вакцинированы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 22 августа в мире сделали почти 5 млрд прививок от COVID-19.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 22 августа первую дозу вакцины получили более 5 млн человек, а 3,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Теги: Австрия, вакцинация, МИД Австрии, Александр Шалленберг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, AstraZeneca
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS