В Украине сделали 8 млн прививок от коронавируса – Минздрав

Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированы 86 148 украинцев.

20 августа в Украине прививки делали 957 мобильных бригад, а также в 2732 прививочных пунктах и в 329 центрах вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок", – заявили в министерстве.