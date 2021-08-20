Число прививок от коронавируса, сделанных в Украине, приблизилось к 8 млн

Прививки украинцам вчера делали четырьмя препаратами, в том числе вакциной Pfizer (на фото) Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Одну дозу вчера получили 57 497 человек, полностью иммунизировали 71 530 украинцев. 19 августа в Украине прививки делали 870 мобильных бригад, 2759 прививочных пунктов и 326 центров массовой вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 980 278 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 952 028 прививок", – сообщили в министерстве.

Сайт Минздрава проинформировал, что вчера украинцам ввели 50,7 тыс. доз вакцины Pfizer, 44,3 тыс. доз препарата Sinovac, 24,4 тыс. доз Moderna и более 9,5 тыс. доз AstraZeneca.

Больше всего за прошлые сутки и с начала кампании по вакцинации прививок сделали в Киеве – 21 335 и 1 189 685 доз соответственно, уточнил специализированный сайт Минздрава.

Инфографика: vaccination.covid19.gov.ua



