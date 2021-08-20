Число прививок от коронавируса, сделанных в Украине, приблизилось к 8 млн

Одну дозу вчера получили 57 497 человек, полностью иммунизировали 71 530 украинцев. 19 августа в Украине прививки делали 870 мобильных бригад, 2759 прививочных пунктов и 326 центров массовой вакцинации.
"С начала прививочной кампании привито 4 971 752 человека, из них получили одну дозу 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 980 278 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 952 028 прививок", – сообщили в министерстве.
Сайт Минздрава проинформировал, что вчера украинцам ввели 50,7 тыс. доз вакцины Pfizer, 44,3 тыс. доз препарата Sinovac, 24,4 тыс. доз Moderna и более 9,5 тыс. доз AstraZeneca.
Больше всего за прошлые сутки и с начала кампании по вакцинации прививок сделали в Киеве – 21 335 и 1 189 685 доз соответственно, уточнил специализированный сайт Минздрава.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 августа первую дозу вакцины получили 4,9 млн человек, а 2,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.