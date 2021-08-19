В Украине за сутки от коронавируса привилось 120 тыс. человек

В Украине сделали 7,8 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

62 714 человек получили первую дозу вакцины, а 57 290 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

18 августа в Украине прививки делали 843 мобильные бригады, также работали 2745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу 4 914 253 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделана 7 823 001 прививка.