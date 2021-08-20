Премьер Израиля призвал граждан сделать третью прививку от COVID-19. В пятницу он получит бустерную дозу вакцины

Сейчас не время рисковать жизнью, отметил Беннет Фото: EPA

"Завтра утром мне сделают третью, дополнительную, прививку. Призываю всех, кто соответствует установленным критериям, сделать прививку. Возьмите на себя ответственность за здоровье и источник дохода каждого из нас. Сейчас не время рисковать жизнью", – отметил Беннет.

Он призвал граждан Израиля "активизировать усилия, чтобы остановить волну "Дельты" и предотвратить локдаун, который нанесет ущерб экономике и благосостоянию граждан".

"Сделан еще один важный шаг в борьбе со штаммом "Дельта"… Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп", – подчеркнул Беннет.