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Байден объявил, что он и его жена получат третью дозу вакцины от коронавируса

Байдену делали две прививки вакцины от COVID-19
Байдену делали две прививки вакцины от COVID-19
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден и его жена Джилл намерены получить бустерную (дополнительную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом глава Белого дома сообщил 19 августа в интервью ABC News.

"Мы сделаем бустерные уколы. [...] Мы получили наши инъекции еще в декабре, так что пришло время", – сказал Байден.

Журналист спросил президента, не чувствует ли он дискомфорт в связи с тем, что "американцы получают третью дозу, а много миллионов во всем мире еще не сделали первой".

"Мы предоставляем остальному миру больше, чем весь остальной мир вместе взятый. У нас есть достаточно для всех американцев. [...] Мы предоставим полмиллиарда доз остальному миру. Мы выполняем свою часть сделки. Мы делаем больше, чем кто-либо", – ответил Байден.

Контекст:

В США одобрены вакцины Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Большинство разработанных в мире и одобренных к применению вакцин от коронавирусной инфекции применяется по двухдозной схеме. Один раз вводится препарат Johnson & Johnson (Janssen). 

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах. 

4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов, используемых по двухдозной схеме, хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах. 

В Белом доме заявляли, что для США нет необходимости отказываться от бустерных доз вакцин, если это будет одобрено, так как страна может и обеспечить препаратами своих граждан, и жертвовать вакцины другим государствам.

Применять третью дозу разрешили, в частности, в ИзраилеГермании и СШАФранция и Германия планируют делать прививки третьей, бустерной, дозой вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на призывы Гебрейесуса.

9 августа компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, заявила, что для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья доза вакциныReuters пишет, что Moderna также заявила о возможной потребности в бустерных дозах – с учетом того, что "Дельта"-штамм выявили у полностью вакцинированных людей.

18 августа главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что сейчас нет данных о необходимости бустерной дозы вакцины от коронавируса.

Теги: США, Джо Байден, Джилл Байден, президент, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, жена
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