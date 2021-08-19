Байден объявил, что он и его жена получат третью дозу вакцины от коронавируса

"Мы сделаем бустерные уколы. [...] Мы получили наши инъекции еще в декабре, так что пришло время", – сказал Байден.

Журналист спросил президента, не чувствует ли он дискомфорт в связи с тем, что "американцы получают третью дозу, а много миллионов во всем мире еще не сделали первой".

"Мы предоставляем остальному миру больше, чем весь остальной мир вместе взятый. У нас есть достаточно для всех американцев. [...] Мы предоставим полмиллиарда доз остальному миру. Мы выполняем свою часть сделки. Мы делаем больше, чем кто-либо", – ответил Байден.