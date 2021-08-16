В Германии начали прививать третьей дозой вакцины от коронавируса

В Баварии третьей дозой вакцины от коронавируса будут прививать жителей, относящихся к группе риска Фото: ЕРА

Третью бустерную дозу вакцины будут предлагать жителям домов для пожилых людей, лицам, нуждающимся в уходе, и людям старше 80 лет. Издание отмечает, что в этой группе населения самый высокий риск умереть из-за коронавируса.

"Немецкая волна" пишет, что еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев после применения второй вакцины от коронавируса.