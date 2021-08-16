В Германии начали прививать третьей дозой вакцины от коронавируса

Третью бустерную дозу вакцины будут предлагать жителям домов для пожилых людей, лицам, нуждающимся в уходе, и людям старше 80 лет. Издание отмечает, что в этой группе населения самый высокий риск умереть из-за коронавируса.
"Немецкая волна" пишет, что еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев после применения второй вакцины от коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным агентства Bloomberg, в Германии по состоянию на 16 августа сделали 97,2 млн прививок от коронавируса. Хотя бы одну дозу получили почти 63,2% населения, полностью привились – 57%.