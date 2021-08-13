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В США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

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Дополнительную дозу вакцины одобрили для уязвимой категории населения это менее 3% взрослого населения США
Дополнительную дозу вакцины одобрили для уязвимой категории населения – это менее 3% взрослого населения США
Фото: ЕРА

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом 13 августа сообщает Reuters.

Дополнительную дозу вакцины разрешили для категорий людей, перенесших трансплантацию органов, и для тех, у кого ослаблена иммунная система.

По словам и.о. комиссара FDA Джанет Вудкок, другие полностью вакцинированные люди "имеют адекватную защиту и в настоящее время не нуждаются в дополнительной дозе вакцины против коронавируса".

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски добавила, что уязвимая группа пациентов составляет менее 3% взрослого населения США.

Pfizer ранее заявила, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает, ссылаясь на исследование, которое показало эффективность 84% с пика 96% через четыре месяца после второй дозы.

Moderna также заявила о возможной необходимости в бустерных дозах, особенно с учетом того, что штамм "Дельта" вызвал повторное инфицирование полностью вакцинированных людей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 142 странах.

По данным ВОЗ, на 13 августа в США зафиксировали 35,9 млн случаев коронавируса, из них 613 тыс. – с летальным исходом. Всего в стране было использовано 353 млн доз вакцины от коронавируса.

Теги: вакцинация, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Pfizer, штамм, Moderna
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