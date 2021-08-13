В США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

Дополнительную дозу вакцины одобрили для уязвимой категории населения – это менее 3% взрослого населения США Фото: ЕРА

Дополнительную дозу вакцины разрешили для категорий людей, перенесших трансплантацию органов, и для тех, у кого ослаблена иммунная система.

По словам и.о. комиссара FDA Джанет Вудкок, другие полностью вакцинированные люди "имеют адекватную защиту и в настоящее время не нуждаются в дополнительной дозе вакцины против коронавируса".

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски добавила, что уязвимая группа пациентов составляет менее 3% взрослого населения США.

Pfizer ранее заявила, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает, ссылаясь на исследование, которое показало эффективность 84% с пика 96% через четыре месяца после второй дозы.

Moderna также заявила о возможной необходимости в бустерных дозах, особенно с учетом того, что штамм "Дельта" вызвал повторное инфицирование полностью вакцинированных людей.