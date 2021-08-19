В ВОЗ заявили, что пока нет данных о необходимости дополнительных доз вакцин от COVID-19

По ее словам, правильнее всего сейчас было бы подождать научных данных, кому и когда нужна бустерная доза и какими препаратами.

Старший советник ВОЗ Брюс Эйлвард заявил, что прежде чем вводить бустерные дозы, нужно защитить двумя дозами наиболее уязвимых во всем мире. По его словам, "мы очень-очень далеки от этого".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Большинство разработанных в мире и одобренных к применению вакцин от коронавирусной инфекции применяется по двухдозной схеме. Один раз вводится препарат Johnson & Johnson (Janssen).

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов, используемых по двухдозной схеме, хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

В Белом доме заявляли, что для США нет необходимости отказываться от бустерных доз вакцин, если это будет одобрено, так как страна может и обеспечить препаратами своих граждан, и жертвовать вакцины другим государствам.

Применять третью дозу разрешили, в частности, в Израиле, Германии и США. Франция и Германия планируют делать прививки третьей, бустерной, дозой вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на призывы Гебрейесуса.

9 августа компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, заявила, что для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья доза вакцины. Reuters пишет, что Moderna также заявила о возможной потребности в бустерных дозах – с учетом того, что "Дельта"-штамм выявили у полностью вакцинированных людей.