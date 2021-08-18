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"Индийский" штамм коронавируса выявили почти в 150 странах – ВОЗ

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"Индийский" штамм коронавируса выявили почти в 150 странах – ВОЗ / ГОРДОН

Фото: ЕРА

"Индийский" штамм коронавируса, известный под названием "Дельта", зафиксировали минимум в 148 странах. Об этом сказано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения, который опубликован 17 августа.

Британский штамм "Альфа" зафиксировали в 190 странах, южноафриканский штамм "Бета" – в 138, а бразильский штамм "Гамма" – в 82.

Количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние два месяца растет. За неделю с 9-го по 15 августа в мире было выявлено более 4,4 млн больных, свидетельствуют данные ВОЗ.

В организации объяснили это увеличением количества больных в западной части Тихого океана, а также в Северной и Южной Америках. Регионы сообщили, что количество заболевших увеличилось на 14% и 8% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (884 тыс., увеличение на 9% по сравнению с предыдущей неделей), Иране (270 тыс., увеличение на 9%) и Индии (более 258 тыс., прирост на 7%).

По данным ВОЗ, наибольшее количество новых смертей от COVID-19 за последнюю неделю выявили в Индонезии, Бразилии и России.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

В организации отмечали, что единственный путь к достижению коллективного иммунитета от COVID-19 – это вакцинация.

Теги: Россия, Иран, Индонезия, смерть, Африка, ВОЗ, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Дельта
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