"Индийский" штамм коронавируса выявили почти в 150 странах – ВОЗ

Британский штамм "Альфа" зафиксировали в 190 странах, южноафриканский штамм "Бета" – в 138, а бразильский штамм "Гамма" – в 82.

Количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние два месяца растет. За неделю с 9-го по 15 августа в мире было выявлено более 4,4 млн больных, свидетельствуют данные ВОЗ.

В организации объяснили это увеличением количества больных в западной части Тихого океана, а также в Северной и Южной Америках. Регионы сообщили, что количество заболевших увеличилось на 14% и 8% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (884 тыс., увеличение на 9% по сравнению с предыдущей неделей), Иране (270 тыс., увеличение на 9%) и Индии (более 258 тыс., прирост на 7%).

По данным ВОЗ, наибольшее количество новых смертей от COVID-19 за последнюю неделю выявили в Индонезии, Бразилии и России.