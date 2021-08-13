В России очередной рекорд смертности от COVID-19 за сутки

С начала эпидемии в России подтвердили более 6,55 млн случаев инфицирования коронавирусом Фото: depositphotos.com

Это рекордный суточный показатель в стране. До этого набольшее количество смертей за сутки от COVID-19 было зафиксировано днем ранее – 808 человек.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 22 277 новых случаев коронавируса. Выздоровело 19 368 человек.

С начала эпидемии в России подтвердили более 6,55 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло почти 169 тыс. человек, выздоровело более 5,8 млн.

В свою статистику РФ также включает данные оккупированного Крыма. Согласно опубликованной на портале информации, на украинском полуострове зафиксировано почти 64,8 тыс. случаев COVID-19, умерло 1935 человек.