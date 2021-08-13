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В России очередной рекорд смертности от COVID-19 за сутки

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С начала эпидемии в России подтвердили более 6,55 млн случаев инфицирования коронавирусом
С начала эпидемии в России подтвердили более 6,55 млн случаев инфицирования коронавирусом
Фото: depositphotos.com

В России за минувшие сутки от коронавируса умерло 815 человек. Об этом 13 августа сообщил портал "Стопкоронавирус.рф".

Это рекордный суточный показатель в стране. До этого набольшее количество смертей за сутки от COVID-19 было зафиксировано днем ранее – 808 человек.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 22 277 новых случаев коронавируса. Выздоровело 19 368 человек.

С начала эпидемии в России подтвердили более 6,55 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло почти 169 тыс. человек, выздоровело более 5,8 млн.

В свою статистику РФ также включает данные оккупированного Крыма. Согласно опубликованной на портале информации, на украинском полуострове зафиксировано почти 64,8 тыс. случаев COVID-19, умерло 1935 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связано с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".

Теги: Россия, эпидемия, статистика, смертность, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Дельта
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