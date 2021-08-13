Штамм коронавируса "Йота" в Украине не обнаружен – Кузин

Чтобы выявить штамм "Йота", Украина отправляет образцы в лаборатории в Европе Фото: depositphotos.com

Он пояснил, что для выявления этого штамма вируса Украина отправляет образцы, отобранные на территории страны, в референс-лаборатории в ЕС.

"На штамм "Йота" еще не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования", – уточнил Кузин.

По его словам, Украина использует тест-системы, которые стране предоставила ВОЗ. Они способны определять шесть основных типовых мутаций коронавируса – штаммы "Альфа", "Эта", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Каппа".

Также Кузин напомнил, что штамм "Йота" не является "новым". 27 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Однако попасть в Украину, согласно результатам секвенирования, этому штамму коронавируса пока не удалось, в отличие от "Дельты".