В Житомирской области зафиксировали 20 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Один человек умер

По его словам, все 20 образцов, взятых у пациентов в Житомирской области, подтвердили инфицирование "Дельтой".

Заболевание выявлено сразу в нескольких населенных пунктах области, в частности в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах и других.

При этом двое инфицированных граждан прибыли из России и Турции.

Как отметил Лутай, одна пациентка умерла.

"Учитывая изложенную информацию, лабораторный центр констатирует наличие штамма "Дельта" в области и просит граждан со всей ответственностью отнестись к необходимости соблюдения санитарных норм и правил", – сказал Лутай.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 142 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

О первой смерти пациента со штаммом коронавируса "Дельта" в Украине стало известно 28 июля. Больной умер в Александровской больнице Киева.

4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма "Дельта".

5 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вспышка "Дельта"-штамма в Украине может произойти в любой момент.