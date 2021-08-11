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В Ровенской области у 80% больных COVID-19 подтвердили штамм "Дельта"

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С начала эпидемии в Ровенской области подтвердили 79,8 тыс. случаев коронавируса, из них 28 за последние сутки
С начала эпидемии в Ровенской области подтвердили 79,8 тыс. случаев коронавируса, из них 28 – за последние сутки
Фото: depositphotos.com

В Ровенской области у 80% больных коронавирусом выявили инфицирование штаммом "Дельта". Об этом 11 августа сообщили в Ровенской ОГА.

По словам главного санитарного врача области Романа Сафонова, динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается.

"Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%", – сказал Сафонов.

Он отметил, что штамм "Дельта", который сейчас доминирует в регионе, очень активный и быстро распространяется.

"Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов для подтверждения результатов в арбитражную лабораторию",  сказал Сафонов.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма "Дельта".

5 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вспышка "Дельта"-штамма в Украине может произойти в любой момент.

В Ровенской области за сутки, 9 августа, подтвердили 10 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в области подтвердили 57,2 тыс. случаев коронавируса, умерло 1353 человека, выздоровело 56 тыс. пациентов.

Теги: здравоохранение, Дельта
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