В Ровенской области у 80% больных COVID-19 подтвердили штамм "Дельта"

С начала эпидемии в Ровенской области подтвердили 79,8 тыс. случаев коронавируса, из них 28 – за последние сутки Фото: depositphotos.com

По словам главного санитарного врача области Романа Сафонова, динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается.

"Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%", – сказал Сафонов.

Он отметил, что штамм "Дельта", который сейчас доминирует в регионе, очень активный и быстро распространяется.

"Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов для подтверждения результатов в арбитражную лабораторию", – сказал Сафонов.