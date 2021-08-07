В Австралии вспышка штамма коронавируса "Дельта". Людей просят вакцинироваться и не выходить из домов

В Австралии зафиксировали суточный рекорд летальных случаев от коронавируса с начала года Фото: ЕРА

Инфицирование штаммом "Дельта" обнаружили в самых густонаселенных штатах страны - Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд.

Сообщается, что за сутки от COVID-19 скончались 5 человек – это рекордный суточный показатель в Австралии с начала года.

Местные власти объяснили вспышку коронавируса тем, что жители игнорируют карантинные ограничения. Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард призвал жителей "сделать прививку от коронавируса и оставаться дома".

Отмечается, что гражданам разрешено выходить из дома только по работе, для покупок, ухода за больными, вакцинации или двухчасовых прогулок на улице.