В Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca

В Австралии сделали более 9 млн прививок от коронавируса Фото: EPA

Премьер-министр штата Стивен Маршалл сказал, что Управление терапевтических товаров подтвердило случай тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS) у 72-летней женщины. Он, вероятно, был связан с вакциной AstraZeneca.

Указано, что это редкий случай, ведь общее количество подтвержденных случаев TTS в Австралии составляет 76 после примерно 5 млн введенных доз вакцины AstraZeneca.

Маршалл сказал, что женщина получила свою первую дозу 24 июня. 5 июля ее доставили в королевскую больницу Аделаиды.

Если подтвердится связь между смертью австралийки и введением вакцины, это будет первый летальный исход в стране из-за прививки за время кампании по вакцинации.