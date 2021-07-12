В Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca

Премьер-министр штата Стивен Маршалл сказал, что Управление терапевтических товаров подтвердило случай тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS) у 72-летней женщины. Он, вероятно, был связан с вакциной AstraZeneca.
Указано, что это редкий случай, ведь общее количество подтвержденных случаев TTS в Австралии составляет 76 после примерно 5 млн введенных доз вакцины AstraZeneca.
Маршалл сказал, что женщина получила свою первую дозу 24 июня. 5 июля ее доставили в королевскую больницу Аделаиды.
Если подтвердится связь между смертью австралийки и введением вакцины, это будет первый летальный исход в стране из-за прививки за время кампании по вакцинации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австралии за время эпидемии подтвердили 31,2 тыс. случаев COVID-19, 911 человек от болезни умерли. Население страны оставляет 25,36 млн.
В Австралии сделали более 9 млн прививок от коронавируса, сообщает минздрав страны. Помимо AstraZeneca в Австралии также прививают вакциной Pfizer.