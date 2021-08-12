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Минздрав Украины рекомендует сократить до 14 дней интервал между двумя дозами китайской вакцины CoronaVac

Эффективность вакцины CoronaVac составляла от 51% до 84% после иммунизации двумя дозами с интервалом в 14 дней, отметили в Минздраове
Эффективность вакцины CoronaVac составляла от 51% до 84% после иммунизации двумя дозами с интервалом в 14 дней, отметили в Минздраове
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить интервал между введением первой и второй доз китайской вакцины против коронавируса CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции – 14 дней. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава 12 августа.

Отмечается, что такое решение было принято в связи со "стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" и постепенным ростом заболеваемости в Украине".

"Эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами", – говорится в сообщении.

Так, согласно данным исследований, обобщенным Стратегической консультативной группой экспертов, которые консультируют ВОЗ, после иммунизации двумя дозами препарата с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac составляла от 51% до 84%, при этом она на 100% предотвращала госпитализацию пациентов с COVID-19.

Кроме того, промежуточные результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины в Турции с интервалом между дозами в 14 дней, опубликованные в журнале The Lancet, свидетельствовали о выработке организмом антител у 89,7% добровольцев.

Контекст:

CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет, отметили в Минздраве Украины.

Препарат CoronaVac проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по иммунизации одну дозу препаратов от COVID-19 получили около 4,43 млн человек, 2,58 млн – полностью иммунизированы (получили две дозы). Всего сделано более 7 млн прививок.

По данным Минздрава, препаратом CoronaVac вакцинировано более 1,22 млн украинцев.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, исследование, украинцы, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, штамм, Sinovac, CoronaVac, Дельта
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