Минздрав Украины рекомендует сократить до 14 дней интервал между двумя дозами китайской вакцины CoronaVac

Эффективность вакцины CoronaVac составляла от 51% до 84% после иммунизации двумя дозами с интервалом в 14 дней, отметили в Минздраове Фото: EPA

Отмечается, что такое решение было принято в связи со "стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" и постепенным ростом заболеваемости в Украине".

"Эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами", – говорится в сообщении.

Так, согласно данным исследований, обобщенным Стратегической консультативной группой экспертов, которые консультируют ВОЗ, после иммунизации двумя дозами препарата с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac составляла от 51% до 84%, при этом она на 100% предотвращала госпитализацию пациентов с COVID-19.

Кроме того, промежуточные результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины в Турции с интервалом между дозами в 14 дней, опубликованные в журнале The Lancet, свидетельствовали о выработке организмом антител у 89,7% добровольцев.