Китайская COVID-вакцина СoronaVac эффективна и безопасна для детей – исследование

Серьезных побочных эффектов от CoronaVac у детей не обнаружили Фото: EPA

Исследование проводили с 31 октября по 30 декабря 2020 года в Китае на 550 детях в возрасте от трех до 17 лет. Участникам исследования препарат вводили дважды с интервалом в 28 дней.

После первой фазы исследований антитела к коронавирусу выявили у 100% детей. В ходе второй фазы 186 участников получили 1,5 мкг препарата, еще 180 человек – 3 мкг, остальные представляли контрольную группу – их не прививали вакциной от коронавируса.

180 из 186 (96,8%) детей из первой группы выработали антитела к коронавирусу, во второй группе исследователи зафиксировали иммунный ответ у всех участников испытаний. В контрольной группе антитела не образовались.

"Результаты работы свидетельствуют о необходимости использования 3 мкг препарата в виде двух запланированных прививок для дальнейших исследований среди детей и подростков", – сообщили авторы научной работы.

Также китайские ученые рассказали о побочных эффектах у детей после вакцинации – их зарегистрировали в 26–29% случаев. Самым распространенным побочным эффектом была боль в месте укола – 13%.