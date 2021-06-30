Китайская COVID-вакцина СoronaVac эффективна и безопасна для детей – исследование

Исследование проводили с 31 октября по 30 декабря 2020 года в Китае на 550 детях в возрасте от трех до 17 лет. Участникам исследования препарат вводили дважды с интервалом в 28 дней.
После первой фазы исследований антитела к коронавирусу выявили у 100% детей. В ходе второй фазы 186 участников получили 1,5 мкг препарата, еще 180 человек – 3 мкг, остальные представляли контрольную группу – их не прививали вакциной от коронавируса.
180 из 186 (96,8%) детей из первой группы выработали антитела к коронавирусу, во второй группе исследователи зафиксировали иммунный ответ у всех участников испытаний. В контрольной группе антитела не образовались.
"Результаты работы свидетельствуют о необходимости использования 3 мкг препарата в виде двух запланированных прививок для дальнейших исследований среди детей и подростков", – сообщили авторы научной работы.
Также китайские ученые рассказали о побочных эффектах у детей после вакцинации – их зарегистрировали в 26–29% случаев. Самым распространенным побочным эффектом была боль в месте укола – 13%.
Вакцина CoronaVac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая является поставщиком препарата в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.
1 июня Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Препарат разрешили для вакцинации людей старше 18 лет с интервалом введения второй дозы препарата через две – четыре недели.
В начале июня в Китае этот препарат одобрили для вакцинации детей от трех лет.
Вакцина от Sinovac Biotech была зарегистрирована в Украине 9 марта. По состоянию на 29 июня прививку китайской вакциной в Украине получили 556 тыс. человек.